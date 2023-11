In Klötze fiel am 17. November für 90 Minuten die Stromversorgung in einer Hälfte der Stadt komplett aus. Ein Mittelspannungskabel am Rathaus war defekt.

Bei einem Stromausfall am Freitag blieben große Teile von Klötze im Dunkeln, so auch die Bahnhofstraße. Ein Mittelspannungskabel war defekt.

Klötze. - Ohne Strom geht nichts. Diese bittere Erkenntnis mussten die Klötzer am Freitag machen, als die Stromversorgung für 90 Minuten in der Hälfte der Kernstadt ausfiel. Wie Avacon-Pressesprecherin Corinna Hinkel auf Volksstimme-Anfrage mitteilte, war ein Mittelspannungskabel in einer Station in der Nähe des Klötzer Rathauses defekt. Um 17.03 Uhr sei es zu dem Stromausfall gekommen, so Hinkel. Nach etwa 40 Minuten sei ein Teil der Versorgung wiederhergestellt gewesen, gegen 18.30 Uhr dann die komplette Versorgung.