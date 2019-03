Andrea Drößler (von links) und Annegret Jacobs vom Bauernverband sowie Henry Hartmann und Liane Schuntermann von der Produktivgenossenschaft Neuferchau planen die landesweite Eröffnung zum „Tag des offenen Hofes“, der am 15. Juni 2019 in Neuferchau stattfinden wird. Foto: Markus Schulze

Einblicke in die Landwirtschaft sind am 15. Juni zu bekommen. Dann wird in Neuferchau der landesweite Tag des offenen Hofes eröffnet.

Neuferchau l Kinderfest im Klötzer Tiergehege, 95 Jahre Feuerwehr Ristedt, 100 Jahre TSV Kusey, Drömlingsfest in Kunrau - beim Blick in den Terminkalender lässt sich schon jetzt erahnen, dass es im Juni viele große Feiern in der Region geben wird. Nun ist noch eine weitere Veranstaltung dazugekommen. So findet die landesweite Eröffnung zum Tag des offenen Hofes in diesem Jahr in Neuferchau statt, und zwar am 15. Juni auf dem Gelände der dortigen Produktivgenossenschaft am Jübarer Weg 1.

„Wir sind mitten in der Planung“, sagte Annegret Jacobs vom Bauernverband Altmarkkreis Salzwedel am Montag bei einem Pressetermin in Neuferchau.

Vereine aus Neuferchau leisten Unterstützung

Den Tag des offenen Hofes gibt es in Sachsen-Anhalt seit 1994. Bundesweit wird er alle zwei Jahre durchgeführt, hierzulande sogar jährlich, wobei die zentrale Eröffnung stets an einem anderen Ort erfolgt, wie Andrea Drößler vom Bauernverband Sachsen-Anhalt informierte. 2018 war ein Betrieb in der Börde der Gastgeber, nun ist die Produktivgenossenschaft Neuferchau an der Reihe. Extra zu diesem Anlass wird es eine Kooperation mit der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, Edeka, dem MDR und dem Bauernverband Sachsen-Anhalt geben.

„Die Idee ist nach dem letzten Verpächterfest entstanden“, berichtete Henry Hartmann, Geschäftsführer der Produktivgenossenschaft Neuferchau. „Aus der Bevölkerung hieß es, dass wir nicht zu euch kommen dürfen.“ Die Produktivgenossenschaft bedauert, dass dieser Eindruck entstanden ist und möchte daran etwas ändern. Darum hat man sich beim Bauernverband um die Ausrichtung der Eröffnungsveranstaltung beworben und bekam den Zuschlag. Hartmann betonte, „dass wir selber so eine Veranstaltung nicht stemmen könnten“. Umso glücklicher ist er darüber, dass neben den Kooperationspartnern auch die Neuferchauer Vereine ihre Unterstützung bereits zugesagt haben. Unter anderem wird der Männergesangverein erwartet.

Die eigentliche Zufahrt zum Areal der Produktivgenossenschaft über den Jübarer Weg wird am 15. Juni gesperrt sein, die Anfahrt soll von der anderen Seite über den Steimker Weg erfolgen, hieß es. Der Tag des offenen Hofes dauert von 10 bis 17 Uhr, das Bühnenprogramm beginnt um 11 Uhr. Es wird zwei Talkrunden mit Memory-Spielen geben, kündigte Andrea Drößler an. „Dabei wird über die Landwirtschaft gesprochen und daraus ergibt sich eine Frage an das Publikum.“ Wer die richtige Antwort weiß, erhält einen Preis.

Beim Tag des offenen Hofes sollen die Besucher den jeweiligen Betrieb hautnah erleben können. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, um moderne Landwirtschaft und die Menschen, die dahinterstehen, persönlich kennenzulernen. „Wir werden zum Beispiel zeigen, wie weit wir in der Landwirtschaft mit der Digitalisierung sind“, machte Hartmann neugierig.

Landwirte und Verbraucher im Dialog

Außerdem sollen die Gäste einen Blick in Rinder- und Schweinestall erhaschen dürfen, wobei Sorge dafür getragen wird, dass die Tiere nicht verschreckt werden. Einen etwas näheren Kontakt wird es wohl zu den Kälbern geben, wie Hartmann in Aussicht stellte.

Des Weiteren dürfen sich die Gäste am 15. Juni in Neuferchau unter anderem auf Live-Musik, Schlepperfahrten sowie eine Traktor- und Moped-Ausstellung freuen. Die AOK wird mit einem Info-Stand vor Ort sein. Speziell für Kinder wird es einen Schminkstand und ein Karussell geben, blickte Andrea Drößler voraus. Sie rechnet, je nach Wetter, mit tausenden Besuchern. „Zuletzt war die Resonanz auf die Eröffnungsveranstaltung immer sehr gut.“ Ihr ist bewusst, dass der Tag des offenen Hofes für die teilnehmenden Betriebe und ganz besonders für die Produktivgenossenschaft Neuferchau einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, aber der Vorteil liegt in der Außenwirkung. Landwirte und Verbraucher sollen in einen Dialog treten, etwaige Vorurteile ausräumen, einander zuhören und erfahren, was den anderen bewegt. Auf diese Weise, darin sind sich Drößler, Hartmann und Jacobs sicher, kann ein wertvoller Beitrag geleistet werden, und zwar nicht nur für die Landwirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft.