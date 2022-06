Tasse und Lätzchen für jedes Lüdelsener Baby

Ein besonderes Begrüßungsgeschenk erhält jeder neue Erdenbürger in Lüdelsen: ein Lätzchen mit Ortswappen und eine Tasse mit dem Silberfoto von der Volksstimme-Aktion „Unser Dorf hat viele Gesichter“ 2012. In diesem Jahr konnten schon sechs neue Lüdelsener damit begrüßt werden.

Lüdelsen - Frisch gestillt, satt und zufrieden absolvierte der jüngste Lüdelsener Einwohner am Donnerstagvormittag seinen ersten offiziellen Termin. Interessenvertreter Lutz Peters hatte sich angesagt, um dem kleinen Levi Haase, der am 11. November das Licht der Welt erblickt hat, mit einem Präsent willkommen zu heißen. „Das machen wir hier in Lüdelsen schon seit einigen Jahren so. Jedes neugeborene Baby erhält eine Lüdelsen-Tasse und ein Lätzchen“, erklärte Peters.