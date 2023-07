Klötze - Im Fall der ermordeten Klötzerin Kezhia H. gibt es weiterhin kein Geständnis des einzigen Beschuldigten. Darüber informierte Thomas Kramer, Pressesprecher der Stendaler Staatsanwaltschaft, auf Volksstimme-Nachfrage. „Das Ermittlungsverfahren dauert an.“ Kramer bestätigte, dass der Tatverdächtige weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Burg in Untersuchungshaft sitzt. Aussagen zum Tatvorwurf habe Tino B. bislang nicht gemacht, so Kramer weiter.

Spekulationen von Personen in der Bevölkerung, dass möglicherweise die Ehefrau von Tino B. in den Fall verwickelt sei und sich ebenfalls in Untersuchungshaft befinde, wies der Pressesprecher zurück. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach - unter anderem in sozialen Netzwerken – solche und weitere Mutmaßungen und Anschuldigungen gegeben.

Aussagen dieser Art könnten durchaus auch mal eine Anzeige wegen Verleumdung nach sich ziehen, hatte Kramer bereits vor Wochen gegenüber der Volksstimme betont. „Es gibt in diesem Verfahren nur einen Beschuldigten“, stellte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stendal sehr deutlich klar. Das sei Tino B.

B., Ex-Freund und früherer Sporttrainer der Getöteten, war zum Tatzeitpunkt 42 Jahre alt und damit deutlich älter als das Opfer. B war rasch in den Fokus der Ermittler geraten und mehrfach vernommen worden. Noch am Tag des Leichenfundes wurde er schließlich zunächst in Polizeigewahrsam genommen und einen Tag später, am 21. April, in die JVA eingeliefert.

Die Leiche der damals 19-Jährigen wurde Ende April in einer Kiesgrube in Bahrdorf im Landkreis Helmstedt gefunden. Sie war bereits seit mehrere Wochen als vermisst gemeldet und fieberhaft gesucht worden.

Die Gerichtsmediziner in Hannover stellten bei der Obduktion über 30 Messerstiche im Körper der jungen Frau fest.

Aktuell laufen laut Angaben von Thomas Kramer noch Ermittlungen zu der schrecklichen Tat im Frühjahr dieses Jahres. Kramer bestätigte gestern auch den Fakt, dass Sachsen-Anhalts Ex-Innenminister Holger Stahlknecht den Antrag auf die Nebenklagevertretung für die Familie der Getöteten gestellt hat. „Der Antrag ist eingegangen und liegt vor.“ Ob er auch zugelassen wird, werde nach Abschluss des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens durch das Gericht entschieden. Kezhias Mutter hatte den Juristen um die Übernahme des Mandates gebeten.

Kezhias gesamte Familie steht in den kommenden Wochen weiter unter hoher nervlicher und psychischer Anspannung und hofft – wie auch Freunde und Mitglieder ihres Heimatvereins VfB Klötze – auf einen baldigen Prozessbeginn und einen juristischen Abschluss noch in diesem Jahr. Vor allem aber hoffen die Angehörigen auf eine lückenlose Aufklärung dieser unfassbaren und grausamen Tat, um endlich Gewissheit zu haben.

Die Nachricht vom Verschwinden und vom grausamen Mord an der jungen Klötzerin hatte in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Die Anteilnahme aus der Bevölkerung war groß. Hunderte Menschen hatten auf verschiedene Weise persönlich oder online ihre Anteilnahme bekundet.

Auf dem Fußballplatz ihres Heimatvereins VfB Klötze im Geschwister-Scholl-Scholl-Stadion hatten die Verantwortlichen eine Gedenktafel mit Erinnerungsbildern und Gegenständen von ihrer Vereinsfreundin Kezhia aufgestellt. Dort konnte die Öffentlichkeit eine Woche lang Abschied nehmen.

Auch zu einem öffentlichen Gedenken auf dem Neustädter Friedhof kamen Hunderte Trauernde.