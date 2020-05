Nun hat das Coronavirus auch die Klötzer Theatergruppe erwischt. Die traditionellen Auftritte der Laien-Schauspieltruppe sind gestrichen.

Klötze l Im Oktober geht es in Klötze traditionell bunt und lustig zu. Kein Wunder, schließlich lockt dann der legendäre Martinimarkt in die Purnitzstadt und verwandelt die Innenstadt in einen riesigen Rummelplatz. Tausende Menschen von nah und fern zieht das Spektakel jedes Jahr an. Den inoffiziellen Startschuss für die fröhlichen Tage geben am Wochenende davor die Mitglieder der Theatergruppe Klötze. Mit ihren Vorstellungen begeistern sie seit Jahren im Oktober das Publikum. Mittlerweile sind die Komödien, die die Laien-Schauspieler im Altmarksaal auf die Bühne bringen, ein fester Bestandteil im Klötzer Veranstaltungskalender. Längst gibt es eine große Fanszene. Hunderte Zuschauer – wären die Plätze im Saal nicht begrenzt, kämen bestimmt noch mehr Leute – lachen alljährlich Tränen bei den Aufführungen. Doch in diesem Jahr wird das anders sein.

„Nun ist es Gewissheit, dass wir die Vorstellungen im Oktober absagen müssen“, teilte der Vorsitzende der Theatergruppe, Kay Knittel, im Gespräch mit der Volksstimme mit. Zusammen mit der Verantwortlichen für die Pressearbeit, Sybille Thiel, erklärte er, warum es dazu kam. „Mit schwerem Herzen hat der Vorstand des Vereins einstimmig beschlossen, die Veranstaltungen in diesem Jahr nicht durchzuführen“, fuhr Knittel fort. Informiert habe man darüber bereits den Schirmherren der Reihe, Landrat Michael Ziche, den Klötzer Bürgermeister Uwe Bartels sowie die Pächterin des Altmarksaals, Erika Kamieth.

Keine Proben möglich

Grund dafür ist, das dürfte keine Überraschung sein, die anhaltende Gefahr durch das Coronavirus. „Was keiner gedacht hat, ist, dass diese Krise so lange andauert. Lange haben wir gezögert, immer wieder gehofft, dass Lockerungen kommen und wir gut vorbereitet in die Premiere 2020 gehen können“, heißt es in einer Mitteilung, die die Theatergruppe verfasst hat. Bis zum 31. August sind bereits alle Großveranstaltungen abgesagt worden, erinnerte Kay Knittel im Gespräch. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Verschiedene Stellen wurden um Auskunft gebeten. Kontakt habe man zum Büro des Ministerpräsidenten, zum Landratsamt und zur Stadt Klötze aufgenommen. Positive Nachrichten hat die Theatergruppe aber nicht erhalten. Nach Rücksprache mit der Stadt habe man die Info bekommen, dass ungeklärt sei, wie in Zukunft mit Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern verfahren werde. Der Rat habe gelautet, die Vorstellungen abzusagen.

Bilder Schlechte Nachricht für die Kultur-Freunde in der Region: Sybille Thiel und Kay Knittel mussten mitteilen, dass die Klötzer Theatergruppe im Oktober nicht...



Große Show in der Adventszeit: Julia Zeininger ist der amtierende Klötzer Weihnachtsengel. Beim Markt 2019, der von der Theatergruppe und der Volksbank...



Bei der jüngsten Ausgabe des Klötzer Weihnachtsmarktes durfte der Besuch des bärtigen Geschenkebringers nicht fehlen. 2020 soll es wieder einen Markt...



„Am 1. August hätten wir mit dem Kartenvorverkauf begonnen“, blickte Kay Knittel voraus. Es wäre ein großes Risiko gewesen, die Tickets an die Fans zu verteilen. Aufgrund der ungeklärten Situation bestand die Gefahr, die Eintrittskarten wieder zurücknehmen zu müssen. „Das können wir als kleiner Verein nicht stemmen“, so der Vorsitzende. Die Entscheidung für das frühzeitige Aus der Theater-Saison 2020 trifft die Gruppe in der Vorbereitungsphase, die bereits im März begann. Layouts für die Eintrittskarten, Plakate und das Bühnenbild seien schon erstellt worden. Requisiten wurden vorbereitet und zum Teil gebaut. Das neue Stück lag zur Probe bereit. „Es ist ein gutes Stück“, machte Kay Knittel neugierig, ohne konkreter zu werden.

Termine für 2021 stehen fest

Einige Ausgaben musste der Verein tätigen. „Das Geld ist aber nicht rausgeschmissen“, zeigte sich Knittel optimistisch. Denn aufgeschoben ist in diesem Fall nicht aufgehoben. Zu sehen bekommt das Publikum das Stück einfach ein Jahr später. Am 15., 16., und 17. Oktober 2021 wollen es die Schauspieler präsentieren. „Wir werden 2021 super auf der Bühne stehen“, versprach der Vorsitzende. Und weiter: „Dann können die Leute mehr an Rahmenprogramm erwarten.“

Damit das klappt, sollen die Vorbereitungen langsam wieder starten. Für Anfang Juni kündigte Kay Knittel ein Infogespräch für die Mitglieder der Gruppe an. Danach wolle man montags beginnen, mit Abstand die Rollen zu sprechen. „Die Aufführungen werden uns auch fehlen“, sagte Knittel. Die Zeit wolle man im Verein nutzen, um einiges zu überdenken. Neuzugänge in der Runde müssten ebenfalls eingearbeitet werden.

Weihnachtsmärchen geplant

Und ganz verzichten sollen die Klötzer in diesem Jahr nicht auf die Theatergruppe. Ende des Jahres wolle man sich noch einmal beim 7. Klötzer Weihnachtsmarkt präsentieren. „Das große Ensemble möchte die Kinder mit einem traditionellen Märchen zur Weihnachtszeit erfreuen“, wird informiert. Man hoffe, dass die Kontaktbeschränkungen bis dahin wieder gelockert sind, und dass der Verein sich das leisten kann. Denn: „Durch den Wegfall der Veranstaltungen im Oktober kann es finanziell schwierig werden“, gestand Kay Knittel. Mit den Theater-Vorstellungen werde das Geld für den Markt verdient. Für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes erhalte der Verein keine öffentlichen Mittel. Der Partner, die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark (Sila), der von Anfang an mit im Boot sitzt, habe auch Grenzen, was die Kosten angeht. Deshalb müsse der Verein genau kalkulieren und dann entscheiden, ob sich das Projekt Weihnachtsmarkt überhaupt umsetzen lässt.

Schließlich ist die Theatergruppe ein kleiner Verein mit 28 Mitgliedern, bei dem einige monatliche Ausgaben zu bestreiten seien. Man verspreche aber, nicht aufzugeben und fleißig zu proben, damit es im kommenden Jahr weitergehen kann.