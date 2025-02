Klötze. - Der frühere Bärenkäfig soll in diesem Jahr ein neues farbliches Aussehen erhalten. Das ist eines von zahlreichen Vorhaben des Tierpark-Fördervereins. Was für Tiere später einmal die Besucher in dem Klötzer Gehege erfreuen sollen, ist weiter ungeklärt. „Da diskutieren wir im Verein noch drüber. Bislang haben wir aber noch keine Lösung“, meinte der Vereinsvorsitzende Lothar Schulze bei einem Rundgang. Das vieldiskutierte Thema, Hausschweine in den beiden früheren Bärenkäfigen zu halten, ist erstmal wegen des Geruchs vom Tisch, wie Schulze meinte.

