Rothirsch Helmut ist der heimliche Star im Klötzer Tierpark. Seine Abwurfstangen werden demnächst auf einer Bretter- wand verewigt. Doch das ist längst nicht alles, was sich auf dem Gelände tun soll. Der Förderverein schmiedet viele Pläne.

Helmut gehört zu den Attraktionen im Klötzer Tierpark. Seine Abwurfstangen sollen auf einer Bretterwand wie in einer Galerie verewigt werden.

Klötze - „Wir haben schon allerhand bewegt und noch einiges vor“, stellte Lothar Schulze, Vorsitzender des Klötzer Tierpark-Fördervereins, bei der Jahreshauptversammlung auf dem Erlebnishof Müller fest. So wurde 2022 der Geflügelteich vom Schlamm befreit und somit die Wasserqualität erheblich verbessert. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Klötze, der Förderverein beteiligte sich mit 1500 Euro an der Maßnahme.