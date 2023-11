Zu den neuen Veranstaltungen, die sich am Ahlumer See etablieren sollen, gehört der Herbstmarkt. Er feierte im Oktober eine gelungene Premiere.

AHLUM. - Der Entwurf eines Tourismuskonzepts für die Gemeinde Rohrberg hatte vor zwei Jahren hohe Wellen geschlagen. Vor allem in Ahlum waren viele alles andere als begeistert, was da an Vorschlägen für die künftige Entwicklung des Gebiets um den See vorgelegt wurde. Ein touristischer Hotspot sollte nach den Ideen der Dahrendorfer Planerin Amanda Hasenfusz entstehen. Doch genau den lehnten die meisten Ahlumer ab und gründeten deshalb sogar eine Bürgerinitiative, um den Plänen entgegenzuwirken.