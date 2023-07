Es war die letzte Zeugnisübergabe und der letzte Tag für die Grundschule am Lateiner Weg in Kusey. Der Stadtratsbeschluss wurde gestern umgesetzt. Es war ein Ende nach insgesmat 270 Jahren, mit dem nicht alle konform gingen.

Kusey - Schwarz war gestern die dominierende Farbe beim letzten Schultag an der Kuseyer Grundschule. Einige Lehrerinnen hatten aus gegebenem Anlass diese Bekleidungsfarbe gewählt, um ihre Trauer auszudrücken. Auch Tränen flossen. Mit der gestrigen Zeugnisübergabe schließt der Schulstandort am Lateiner Weg nach 53 Jahren und „die Kuseyer Schulgeschichte endet nach insgesamt 270 Jahren“, wie die Leiterin der Einrichtung, Sandra Trikaliotis, in ihrer Abschiedsrede betonte.

Dabei übte sie scharfe Kritik am Träger der Einrichtung, der Stadt Klötze. „Die Schulschließung wurde in den zurückliegenden 15 Jahren systematisch geplant“, erinnerte sie. Und das, obwohl die kleine Einrichtung im ländlichen Raum mit einer tollen Lage im Grünen und guter Ausstattung optimale Bedingungen bot. Doch das alles habe nicht gezählt. Am 18. Mai 2022 hatte der Stadtrat mehrheitlich das Schul-Aus beschlossen. Als Gründe, so Trikaliotis, wurden rückläufige Schülerzahlen und Bau-Mängel genannt. Doch von rückläufigen Schülerzahlen war gestern nichts zu merken. Am allerletzten Schultag kamen 88 Mädchen und Jungen in die Einrichtung, was einen Fortbestand gesichert hätte.

Schüler gehen ab August nach Kunrau

Was das Thema Bau-Mängel betrifft, habe die Schulleitung immer wieder darauf hingewiesen, sei aber im Klötzer Rathauses nicht ernst genommen worden, so Trikaliotis. Nur auf Drängen der Kreisverwaltung wurden in den Sommer- und Herbstferien 2022 die Brandschutzauflagen mit neuen Türen erfüllt. Doch da war das Aus längst beschlossen. 50 000 Euro flossen in ein Haus ohne Zukunft.

In ihrer Rede erinnerte Sandra Trikaliotis zudem an „turbulente Jahre“. Nicht nur der Beschluss zur Schulschließung zählte dazu. „Auch die Corona-Pandemie hat die Schule auf den Kopf gestellt.“

Ungeachtet der Abschiedsstimmung gab es während der letzten Zeugnisübergabe aber auch gute Nachrichten. Toni Mann beendet seine Grundschulzeit mit nur einer Zwei auf dem Zeugnis, ansonsten hat er nur Einsen. Nach den Sommerferien geht er auf das Wolfsburger Eichendorff-Gymnasium. Die anderen zwölf Viertklässler erhalten ab August Unterricht an der Klötzer Sekundarschule und am Beetzendorfer Gymnasium.

Karin Bratz verabschiedet sich nach 43 Jahren an der Schule

Die zukünftigen Abc-Schützen und die noch Erst- bis Drittklässler müssen im kommenden Schuljahr den Weg ins sechs Kilometer entfernte Kunrau antreten. Ob dort bis zum Schulbeginn die Räumlichkeiten für Schule und Hort auch fertig werden, sehen einige Lehrkräfte skeptisch.

Auf jeden Fall steht fest, dass bis auf Karin Bratz, die gestern nach 43 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, sowie eine weitere Lehrerin, die an ihre Schule nach Klötze zurückgeht, alle anderen Lehrerinnen ab August in Kunrau tätig sind. Pikant: Die Pädagogen mussten nach eigener Aussage selbst mehrfach beim Schulamt nachfragen, ehe sie eine mündliche Auskunft dazu bekamen.