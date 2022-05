Trotz Protests: Mehmker Kita muss schließen

Das Schicksal der Mehmker Kita ist besiegelt. Zum 31. Juli wird die Einrichtung geschlossen. Zahlreiche Eltern versuchten den Verbandsgemeinderat am Mittwoch noch umzustimmen, durften ihre Argumente aber nicht einmal vortragen.

Siedenlangenbeck/Mehmke - Sie haben bis zum Schluss um ihre Kita gekämpft und gehofft, dass der Verbandsgemeinderat doch noch eine gemeinsame Lösung für deren Erhalt findet, doch am Ende war alles umsonst. Die Mehmker Eltern, die am Mittwoch in großer Zahl mit Protestplakaten vor das Siedenlangenbecker Dorfgemeinschaftshaus zogen und drinnen mit Spannung die Entscheidung über das Kita-Schicksal verfolgten, mussten anschließend enttäuscht das Feld räumen.