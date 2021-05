Überall wird in Klötze gepflanz: Am Busbahnhof wird dafür sogar der Boden ausgetauscht

An vielen Orten in der Einheitsgemeinde Klötze blüht und grünt es aktuell. Mitarbeiter der Verwaltung haben in der Stadt und den Ortsteilen gut zu tun.

Am Busbahnhof in Klötze wird aktuell mit schwerer Technik gearbeitet.

Klötze - In jüngster Vergangenheit hat es einige Hinweise gegeben, wonach es in Klötze dreckige und vermüllte Ecken gebe. Das mag stimmen. Gleichzeitig sollte aber auch erwähnt werden, dass in der Einheitsgemeinde viel getan wird, damit es hübsch aussieht. Beispielhaft seien hier nur der Adolph-Frank-Platz in Klötze oder die von Bürgern gestalteten Dorfplätze in Immekah und Ristedt genannt.

Im Jahrstedter Ortschaftsrat wurde gefragt, ob Frühblüher eingesetzt werden dürfen. „Bei allem, was das Dorf verschönert, spricht nichts dagegen“, antwortete der stellvertretende Ortsbürgermeister André Homeyer. Derweil wurde auf dem Klötzer Busbahnhof gestern gebaggert. Laut Sachgebietsleiter Gordon Strathausen soll das dortige Beet neu bepflanzt werden. Vorab findet ein Bodenaustausch statt.