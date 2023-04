Klötze - Der Frühling ist da und damit auch die Lust auf Eis. Darüber freut sich keiner mehr als Biagio Guzzo. Der betreibt an der Breiten Straße 14 in Klötze eine Eisdiele betreibt. Dort gibt es nicht nur Gelato, sondern auch andere Spezialitäten wie Espresso. Nach der Winterpause hat Guzzo seine Läden bereits am 9. Februar wieder geöffnet. Seit 2003 gibt es den Stammsitz in Brome. Dann wendete sich Guzzo der Altmark zu, eröffnete Filialen in Klötze (2016), Gardelegen (2018), Salzwedel (2020), Pretzier (2021) und Arendsee (2022). Für ihn waren das goldrichtige Entscheidungen. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie es in Sachsen-Anhalt läuft“, betont er im Gespräch mit der Volksstimme.

