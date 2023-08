Das Loch in der Breiten Straße in Jübar nahe der Gaststätte Wulkau zieht das Sperren des Straßenabschnittes nach sich. Am Mittwoch soll die Reparatur beginnen.

Umleitung in Jübar durch Loch in der Straße

Ein Holzlaster quälte sich am Dienstagmorgen am abgesperrten Abschnitt der Breiten Straße in Jübar vorbei. Dabei musste der Gehweg befahren worden.

Jübar - „Der Mischwasserkanal in Jübar ist ziemlich marode. Das wissen wir“, sagt Lars Stautmeister, Produktionsleiter des Wasserverbandes Klötze, auf Anfrage der Volksstimme. Er vermutet, dass damit auch das Loch zusammenhänge, das sich am Montag, 21. August, mitten auf der Breiten Straße in Jübar aufgetan habe. Genaueres lasse sich erst sagen, wenn die beauftragte Firma in die Tiefe gegangen sei. „In unmittelbarer Nähe, etwa sechs Meter von der jetzigen Stelle entfernt, hatten wir am 27. Februar 2020 einen Schaden am Kanalsystem“, erinnert er sich.