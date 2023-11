Der Altmarkkreis hat das neue Gebäude für die Außenstelle der Kreisstraßenmeisterei in Klötze bereits gekauft. Die Haushaltslage ist Grund für die Verzögerungen.

Kreisstraßenmeisterei in Klötze

Der jetzige Stützpunkt der Kreisstraßenmeisterei an der Poppauer Straße 39 soll aufgegeben werden. Allerdings steht der Zeitpunkt auf Grund der aktuellen Haushaltslage im Altmarkkreis noch nicht fest. Am neuen Standort muss noch das Gebäude umgebaut werden.

Klötze. - Auf unbestimmte Zeit wird sich der Umzug der Kreisstraßenmeisterei-Außenstelle in Klötze verzögern. Das teilt die Pressesprecherin des Altmarkkreises, Vivien Keil, auf Volksstimme-Nachfrage mit. Denn der Umzug vom jetzigen Standort an der Poppauer Straße 39 zur neuen Niederlassung zwei Grundstücke weiter, an die Poppauer Straße 37 b, ist auf Grund der aktuellen Haushaltslage aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, informiert sie.