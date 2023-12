Innerhalb von 14 Tagen waren Unbekannte zum zweiten Mal in das Gelände des Klötzer Tiergeheges eingebrochen. Nach den Abwurfstangen ist jetzt der Weihnachtsschmuck weg.

Fördervereinschef Lothar Schulze (links) und Tierpark-Mitarbeiter Frank Weißmann mit den übriggebliebenen Teilen der Weihnachtsbeleuchtung. Sie soll nach der Neubeschaffung wieder angebaut werden und Besucher in den Abendstunden erfreuen.

Klötze. - Lothar Schulze ist mächtig sauer. Denn innerhalb von 14 Tagen sind am Wochenende Unbekannte wieder auf das Areal des Tiergeheges am Klötzer Ortseingang eingebrochen und entwendeten die weihnachtliche Beleuchtung an allen vier Vogelvolieren im Eingangsbereich.