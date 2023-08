Schon seit Jahren ist das Dach des Kunrauer Sportzentrums undicht. Es regnet hinein. Der örtliche Sportverein will sich mit dem Problem nicht länger abfinden.

Undichtes Dach plagt Sportzentrum in Kunrau

Kunrau - Den Kunrauern liegt ihr Sportzentrum sehr am Herzen. „Es ist wunderschön“, findet Robert Liebelt vom Turn- und Sportverein (TSV). Darum wird das Gebäude gehegt und gepflegt. Erst am vorigen Sonntag trafen sich die Kegler dort zu einem Arbeitseinsatz, um innen und außen für Ordnung zu sorgen. Schließlich steht der Saisonstart am 10. September bevor. Doch es gibt ein Problem: Das Dach ist undicht.