In Klötze ist ein Postbote von einem Autofahrer angefahren worden. Er verletzte sich dabei schwer.

Klötze l Ein Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in Klötze ereignet. Gegen 10.10 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem VW Passat die Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang Bandau. In Höhe der Tankstelle fuhr er an einem geparkten Post-Transporter vorbei.

In diesem Moment sei der Postbote vor dem Fahrzeug auf die Straße getreten. Dabei wurde der 31-Jährige erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Er verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum nach Wolfsburg. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten, sich unter der Telefonnummer 03909-401-0 zu melden.