Ungeduld wächst: Wann geht es mit dem Beetzendorfer Hortneubau los?

Der Platz am alten Schornstein, direkt neben dem Hortcontainer und dem Grundschulpausenhof, kommt für die Beetzendorfer als Neubaustandort nach wie vor nicht in Frage.

Beetzendorf - Nachdem Mitte August das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für den geplanten Hortneubau in Beetzendorf vorgelegt wurde, ist es wieder still geworden um das umstrittene Vorhaben. Zu still, wie die Befürworter einer großzügigen Neubaulösung auf dem Bolzplatz meinen. Sie befürchten, dass die dringend notwendige Investition erneut verschleppt wird.