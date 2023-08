Energieallianz Bayern plant erneuten Vorstoß für Solarpark in Kusey: Geschäftsführer Ulrich Geis präsentierte modifizierte Pläne für eine Photovoltaik-Anlage im Ortschaftsrat.

Kusey (scm) - Ulrich Geis, Geschäftsführer der Energieallianz Bayern, ist in Kusey kein Unbekannter. Im November 2022 hatte er die Pläne für einen 30 Hektar großen Solarpark vorgestellt. Es war der zweite Anlauf, nachdem der erste Antrag, der eine 39,7 Hektar große Anlage auf Flächen mit einer Bodenwertzahl von 30,7 vorsah, nicht dem städtischen Leitfaden entsprach.

Gemäß dieser Vorgabe dürfen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen im Bereich der Einheitsgemeinde Klötze nämlich nicht größer als 30 Hektar sein und nicht auf landwirtschaftlichen Flächen mit mehr als 30 Bodenpunkten entstehen. Obwohl das im November vorgestellte Konzept der Energieallianz dem Leitfaden entsprach, fand es im Kuseyer Ortschaftsrat und letztlich auch im Stadtrat keine Zustimmung. „Weil es das Gefühl gibt, dass für den Ort nichts rausspringt“, nannte Ortsbürgermeister Norbert Nieder den Hauptgrund.

Nun hat die Energieallianz nachgearbeitet und Geis machte sich am Montag erneut auf den langen Weg von Hallbergmoos bei München nach Kusey, um die modifizierten Pläne für die PV-Anlage im Ortschaftsrat vorzustellen. Auf den ersten Blick gab es kaum Veränderungen. So soll die Anlage weiter 30 Hektar groß werden und an zwei Standorten, verteilt auf sechs Flurnummern, südwestlich und -östlich von Kusey entstehen. Berücksichtigt wurde unter anderem die Lage zu einem Wald.

Der Netzanschluss wird in Kunrau sein. Die durchschnittliche Bodenwertzahl auf den Flächen liegt bei 29,6. Die Energieallianz wird die PV-Anlage nicht nur planen, sondern auch die gesamten 30 Jahre lang betreiben. Viel wichtiger war den Kuseyern aber etwas anderes: „Die Bürger können sich beteiligen“, versprach Geis. „Das läuft über eine Webseite. Es muss keiner irgendwo eintreten. Das kann jeder von zu Hause machen.“ Ratsherr Thomas Mann und Ortsbürgermeister Nieder zeigten sich begeistert. „Jeder Bürger kann sich beteiligen und Rendite erzielen“, frohlockte Nieder.

Ulrich Geis von der Energieallianz Bayern. Foto: Markus Schulze

Außerdem besteht in Kusey der Wunsch, PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zu errichten. Geis sicherte Unterstützung zu. Dieses Versprechen dürften auch einigen Mitgliedern des Stadtrates gefallen, die PV-Anlagen auf Dächern auch deshalb präferieren, um die Energiekosten zu senken.

Der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie dem Bebauungsplan für die PV-Anlage stimmte der Kuseyer Ortschaftsrat sogleich einstimmig zu.