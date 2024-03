Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Das Tierschutzgesetz in Deutschland soll verschärft werden. So will es das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Der Entwurf zur Novellierung befindet sich derzeit bei Ländern und Verbänden in der Anhörung, wie das BMEL auf Volksstimme-Anfrage bestätigte. Näher darauf eingehen wollte die Pressestelle mit Hinweis auf das „laufende Verfahren“ jedoch nicht.