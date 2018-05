Verkehrsregeln sind Thema in der Klötzer Grundschule. Zu Gast war die Verkehrswacht.

Klötze l Leicht die Orientierung verlieren kann man auf den Wegen mit den vielen Kreuzungen, die mit Kreide auf dem Hof der Klötzer Purnitz-Schule aufgemalt sind. Damit das nicht passiert und um Unfälle zu verhindern, stehen an verschiedenen Stellen Verkehrszeichen. Diese mussten die Mädchen und Jungen aus den ersten und zweiten Klassen am Montagvormittag beachten, als sie mit Rollern und auf ihren Fahrrädern durch den Parcours fuhren. Die Strecke war eine der Stationen, die das vierköpfige Team von der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt für die Grundschüler vorbereitet hatte. Am Montag lernten die Erst- und Zweitklässler etwas über das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Am Dienstag sind die Kinder aus den dritten und vierten Klassen an der Reihe.

Rechts vor links

Vermittelt wurde das Wissen dabei auf spielerische Weise, etwa im Parcours, der eine Länge von gut 250 Metern hat, wie Frank Röhr vom Verkehrswacht-Team schätzte. Er betreute die Station und erklärte den Mädchen und Jungen, wo es lang geht. Dazu lief er die Strecke zunächst mit den Grundschülern ab, bevor sie mit Rollern und Fahrrädern losfuhren. Tauchten Verkehrszeichen wie ein Stop- oder Hauptstraßenschild auf, wurde deren Bedeutung erklärt. Und wie ist die Vorfahrt an Kreuzungen ohne solch ein Zeichen geregelt? Auch diesen Fall gab es auf dem Hof. Dann hat derjenige Vorfahrt, der von rechts kommt, erklärte Röhr.

Doch auf welcher Seite ist rechts? Im Eifer des Gefechts kann man sich da schnell vertun. Um das zu vermeiden, trainierte Lutz Jaenicke mit den Kindern die blitzschnelle Unterscheidung zwischen rechts und links bei einem Stofftanz namens „Move It“. Zur Musik wirbelten die Grundschüler durch den großen Mehrzweckraum, schwangen dabei bunte Tücher mit ihren Händen hin und her. Ging die Musik aus, rief Jaenicke das Kommando links oder rechts aus. Mit der jeweiligen Hand sollte dann das Tuch in die Höhe gehalten werden.

Mitgebracht hatte das Team auch ein Puppentheater und ein Quiz, das sich um das richtige Verhalten im Verkehr drehte, wie Projektkoordinatorin Romi Klemme sagte. Ungefähr alle zwei Jahre komme die Landesverkehrswacht mit ihren Angeboten an die Klötzer Purnitz-Schule. Halt würde man an Grundschulen im ganzen Land machen.