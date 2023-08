Klötze - Stau im Elbtunnel, das kennt fast jeder Autofahrer, der schon einmal in Hamburg unterwegs war. Doch nicht nur in der Weltstadt gibt es Staus, auch im beschaulichen Klötze. So wie gestern Vormittag, als ein Mann mit Sattelauflieger den Pennymarkt beliefern wollte. Nur mit Unterstützung mehrerer Personen, die ihm den Weg frei machten und ein Verkehrsschild kurzzeitig entfernten, erreichte er den Supermarkt. Der Großtransporter brachte einige Minuten den Verkehr im Abschnitt von der Hagenstraße bis zur Straße am Busbahnhof über den Penny-Parkplatz zum Erliegen.

Polizei überwacht das Verkehrsgeschehen

Da auf der Hagenstraße ein einseitiges Parken erlaubt ist, staute sich der Verkehr Richtung Kreuzung der ehemaligen Bäckerei Körtge bis zur Einfahrt vor dem Wohnheim des Seniorencentrums Altmark (SCA). Wenn sich zwei Autos vor dem SCA-Haus entgegenkamen, musste ein Fahrzeug auf den Gehweg ausweichen und dort bis zur Kreuzung weiterfahren. Die Umleitungsstrecke ist allerdings nicht offiziell, sondern illegal.

Das Verkehrschaos hat sich bis zur Klötzer Polizei sowie zum Landkreis und der Stadtverwaltung schon herumgesprochen. Die drei Behörden haben auf die nicht alltägliche Verkehrssituation reagiert. Wie die Salzwedeler Polizeisprecherin Franziska Hotopp auf Volksstimme-Nachfrage informierte, sind die Probleme sowohl bei der Stadt als auch beim Altmarkkreis sowie der Polizei bekannt. Die Klötzer Stadtverwaltung hat bereits auf die Vorkommnisse reagiert und ließ für den Abschnitt Hagenstraße über die Straße am Busbahnhof bis zum Kreisel ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 3,5 Tonnen von Mitarbeitern der Stadtwirtschaft ausschildern. Die Stadt hat aus Gründen der Sicherheit und Ordnung eine Einschränkung für den Schwerlastverkehr für diesen Abschnitt angeordnet, da diese Straßenverbindung vermehrt zum Umfahren der Umleitung genutzt wurde, hieß es aus dem Rathaus.

Hagenstraße ist keine legitime Abkürzung

Dass sich die Situation mit der Sperrung entschärft, darin sind sich Stadtverwaltung und Polizei sicher. Wie Franziska Hotopp weiter informiert, wird die Polizei mit dem städtischen Ordnungsamt die Situation beobachten und je nach Lage mit weiteren Maßnahmen nachbessern. Die Pressesprecherin weist wie die Stadtverwaltung und der Altmarkkreis noch einmal darauf hin, dass die offizielle Umleitungsstrecke für den gesperrten Straßenabschnitt über die Burgstraße und Neustädter Straße in Klötze führt und auch so ausgeschildert ist.

Der Grund für die Umleitung ist die Kompletterneuerung von insgesamt 34 Gullyabdeckungen für Schmutzwassereinläufe sowie 16 Abdeckungen für Regenwassereinläufe im Bereich der Breiten- und der Bahnhofstraße. Im ersten von drei Bauabschnitten werden im Bereich Ecke Bahnhofstraße 81 bis zum Kreisel in Richtung Busbahnhof zehn Abdeckungen ausgetauscht. Der zweite Abschnitt ist der Bereich Sparkasse bis zur Ecke am Lidl-Parkplatz.

Bis zum 6. Oktober sollen dann noch die Schachtabdeckungen im Abschnitt von der Breiten Straße 2 (früher Fleischerei Mosel) bis Ecke Breite Straße/Einmündung Große Gartenstraße erneuert werden. Spätestens an diesem Tag, wenn alles nach Plan läuft, wird auch das Verkehrschaos in Klötze beendet sein.