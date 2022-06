Straßenausbau kommt erst 2024 Verkehrsinseln sollen Raser im Beetzendorfer Ortsteil Mellin abbremsen

Eigentlich sollte sie schon längst Geschichte sein, die Sanierung der Bundesstraße 248 in Mellin. Doch die Planungen ziehen sich hin. Inzwischen wird 2024 als Starttermin genannt. Die Melliner hoffen in diesem Zuge vor allem auf verkehrsberuhigende Maßnahmen in ihrem Ort.