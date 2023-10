In einer verlassenen Halle bei Jeggau bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt legte Tino B. Kezhias Leiche ab.

Stendal. - Wie verlief die Route des Crafters, in dem Kezhia starb, am Tag ihres Todes? Welche Strecken fuhr Tino B. an den Tagen darauf? Das alles zeichnete am Freitag Professor Thomas Brinkhoff von der Jade-Hochschule Oldenburg für das Gericht nach - genaue Zeitangaben inklusive.