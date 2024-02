Neue Friedhofssatzung in Klötze

Beim Grabschmuck auf den Friedhöfen gelten in der Stadt Klötze strengere Regeln.

Klötze. - Die neue Friedhofssatzung für die Einheitsgemeinde Klötze ist in Sack und Tüten. Allerdings gab es dann doch noch eine wesentliche Änderung. Denn eigentlich sollten bestimmte Bestattungsformen nur jenen Bürgern vorbehalten bleiben, die zum Zeitpunkt ihres Todes in der Einheitsgemeinde Klötze gewohnt haben. Vor allem ging es um Urnenstelen. Die sind beliebt, aber in der Anschaffung teuer.