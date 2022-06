Verwirrung statt Begeisterung: Neuferchauer und Steimker Ortschaftsräte fühlen sich mit Entwurf zur neuen Friedhofssatzung überfordert

Mehr als drei Jahre hat die Stadt Klötze benötigt, um eine neue Friedhofssatzung zu erarbeiten. Nun liegt ein Entwurf mit vier Varianten vor, der bei den Ortschaftsräten in Neuferchau und Steimke aber eher für Verwirrung statt Begeisterung sorgt.

Neuferchau/Steimke - Es hat lange gedauert, doch nun liegt für die neue Friedhofssatzung der Stadt Klötze ein Entwurf vor. Bis zum 11. Oktober sollen sich die Ortschaftsräte darüber nicht nur ein Bild machen, sondern auch einen Beschluss fassen. Während der Ortschaftsrat von Immekath dem Entwurf am 2. September zugestimmt hat, sah sich der Ortschaftsrat von Neuferchau dazu am Dienstagabend nicht in der Lage. Die neue Friedhofssatzung war extra noch auf die Tagesordnung genommen worden, den Anwesen fiel es aber schwer, „durchzusteigen“.