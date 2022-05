Verzicht als größere Form der Freiheit

An den Beginn der Reformation durch das Wirken Martin Luthers erinnerten am Sonntag die Kirchengemeinden der Region mit verschiedenen Festgottesdiensten. In der Beetzendorfer Marienkirche sprach Pfarrer Falko Schilling über die Bedeutung der Freiheit zu Luthers Zeit und heute.

Beetzendorf - Etwas anders als geplant musste der Festgottesdienst zum Reformationstag am Sonntag in Beetzendorf ablaufen und Schuld daran war wieder einmal das Coronavirus. Aufgrund der drastisch erhöhten 7-Tage-Inzidenz im Altmarkkreis galt in der Beetzendorfer Marienkirche eine strenge Maskenpflicht sogar am Sitzplatz.