Vom verschwundenen Mäher aus einem Schuppen in Kunrau

Ein Balkenmäher wurde aus diesem Schuppen, der außerhalb von Kunrau steht, gestohlen. Als das passierte, waren Wilhelm Gruss und seine Frau Manuela gerade in Corona-Quarantäne und durften ihr Grundstück im Dorf nicht verlassen. So konnten sie nicht am Schuppen nach dem Rechten sehen.

Foto: Tobias Roitsch