Altmarkkreis lässt Baum fällen Von der alten Stöckheimer Eiche bleibt nur der Stumpf

Die alte Eiche an der Kreuzung in Stöckheim ist Geschichte. Weil in dem Baum kaum noch Leben war, wurde er jetzt bis auf den Stumpf abgetragen. Der soll als Symbol stehen bleiben und von einem Künstler verziert werden.