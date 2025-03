Klötze. - Das Aufstellen der Smiley-Geschwindigkeitstafeln in der Einheitsgemeinde Klötze hat seit Oktober des Vorjahres wesentlich zur Beruhigung des Fahrzeugverkehrs beigetragen. Diese Bilanz zieht Bürgermeister Alexander Kleine nach Messungen in den Orten Klötze (Kita Zinnbergzwerge), Kunrau (Grundschule) sowie in Wenze und Röwitz. Aktuell stehen die Tafeln in Schwarzendamm/Dönitz sowie in Neuferchau. Zuvor waren sie in Kusey-Süd und in Neuendorf einige Wochen an der Straße aufgestellt.

