Wahlgeheimnis mal anders in Kusey

Salzwedel/Kusey - Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Am kommenden Sonntag sind die Erwachsenen aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Minderjährige schauen in die Röhre. Sie hatten aber vom 7. bis 14. Februar die Möglichkeit, an der vom Bundesjugendring organisierten U18-Wahl teilzunehmen.