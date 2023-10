Sanierung in Klötze

Der Abriss im Klötzer Waldbad verläuft planmäßig. Bis Ende dieser Woche sollen die Beckenköpfe am Schwimmerbecken verschwunden sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze - Die Sanierung des Klötzer Waldbads ist eine der größten Investitionen in der Geschichte der Einheitsgemeinde. Nachdem sich auf der Baustelle längere Zeit nichts tat – was die Bürger durchaus unruhig werden ließ – herrscht dort inzwischen wieder Hochbetrieb. Der ist auch nötig. Schließlich soll die Sanierung in wenigen Monaten abgeschlossen werden.