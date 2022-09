Warten auf'n Bus ... in Klötze eine nasse Angelegenheit

Allmählich reißt dem Ortschaftsrat in Klötze der Geduldsfaden in Sachen Buswartehäuschen. Der Vorwurf: Die Verwaltung lässt Kinder und Ältere im Regen stehen.

Klötze - An der Straße der Jugend in Klötze auf den Bus zu warten, ist in diesen regnerischen Tagen sicher nicht angenehm. Der Sommer hat sich verabschiedet. Der kalendarische Herbst bahnt sich an. Der Winter kommt. Und damit auch schlechtes Wetter. Nicht von ungefähr wünscht sich der Ortschaftsrat eine Unterstellmöglichkeit, die vor Niederschlägen schützt. Ein richtiges Wartehäuschen. Jedoch, zu sehen ist davon noch nichts. Es gibt zwar zwei Unterstände, aber nicht dort, wo die Busse halten.