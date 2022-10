Warum eine Spende nun auf dem Sperrmüll landet

Was ein Böckwitzer Ehepaar beim Versuch, seine Sitzgarnitur zu verschenken, erlebt hat.

Böckwitz - „Wir haben es doch nur gut gemeint“, sagt Ingrid Schumann aus Böckwitz. Mit ihrem Mann Reiner wurde sie auf den Möbelfundus des Joncenters in Gardelegen aufmerksam. Die soziale Einrichtung nimmt für Hilfsbedürftige und ganz aktuell auch für Flüchtlinge aus der Ukraine gebrauchsfähige Möbel an. Für das Ehepaar, das sich neue Sofas gönnte, schien das eine passende Gelegenheit zu sein, ihre bisherige Sitzgarnitur aus dem Wohnzimmer loszuwerden und damit noch was Positives zu bewirken.