Eine öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos gibt es in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf bisher nicht. Wird sich das angesichts des beschlossenen Verbrenner-Aus ab 2035 ändern? Die Volksstimme hat nachgefragt.

Warum in Beetzendorf-Diesdorf öffentliche Stromtankstellen fehlen

Öffentliche Ladestationen für Elektroautos, wie hier in Klötze, gibt es in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf bisher nicht.

Beetzendorf-Diesdorf - Wer mit dem Elektroauto durch die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf fährt, hat es schwer, sein Gefährt aufzuladen. Es fehlt schlicht an öffentlichen Ladestationen. Erst in Klötze, Salzwedel oder Brome können die E-Mobile an die Strippe gehängt werden. Spätestens mit dem beschlossenen Verbrenner-Aus ab 2035 wird aber eine flächendeckende Ladeinfrastruktur benötigt. Wie wollen sich die Gemeinden darauf einstellen?