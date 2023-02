Jübar - Für den gebürtigen Hannoveraner Ulrich Storck ist Botswana, das Land im Süden Afrikas, so etwas wie die „alte Heimat“. Zwölf Jahre seines Lebens, von 1994 bis 2006, hat er dort mit seiner Familie verbracht und als Krankenhausseelsorger gearbeitet. Eine Zeit, an die er gern zurückdenkt und die ihm wertvolle Lebenserfahrungen gebracht hat, wie der 62-Jährige, der seit 2012 als Diesdorfer Pfarrer tätig ist, in seinem gut besuchten Vortrag in der Jübarer Gaststätte Zur Linde bekannte.