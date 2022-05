Freizeit Was die Evangelische Familienbildungsstätte in Klötze in Zeiten der anhaltenden Pandemie für Besucher plant

In das neue Jahr gestartet ist mittlerweile wieder die Evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. Die anhaltende Corona-Pandemie macht sich auch in der Einrichtung bemerkbar. Das EFA-Team plant trotzdem ein Programm für kleine und große Besucher. Einfach abwarten, bis alles besser wird, will man nicht.