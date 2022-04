Was wird nun aus dem Kunrauer Bad?

Neuferchau/Kunrau - Der Erhalt des Kunrauer Freibades liegt scheinbar vielen Menschen in der Stadt Klötze am Herzen. Deutlich wurde das während der Sitzung des Klötzer Stadtrates in Neuferchau. In der Fragestunde meldeten sich einige Einwohner zu Wort. Wissen wollten sie, wie es in Zukunft mit der Freizeiteinrichtung, die in der Saison 2021 aufgrund der fehlenden Filteranlage geschlossen bleiben musste, weitergehen soll. Auch das Thema Fördermittelanträge kam nach einem Bericht in der Volksstimme zur Sprache.