Seit 2017 wird das Gebäude in der Beetzendorfer Freistraße 13 zur Heimatstube ausgebaut. Jetzt sind die Heimatfreunde fast am Ziel. Auch die Ferienwohnung in der oberen Etage ist nahezu bezugsfertig.

Beetzendorf - Als sich der Verein der Heimatfreunde Beetzendorf 2017 das alte Fachwerkhaus in der Freistraße 13 gekauft hat und mit dem Ausbau zur Heimatstube begann, ahnten wohl nur die wenigsten, wieviel Arbeit wirklich mit dem Vorhaben verbunden sein wird. Jetzt, knapp sechs Jahre später, sind die Vereinsmitglieder um die rührige Vorsitzende Doris Tepelmann fast am Ziel. Der Ausstellungsraum im Erdgeschoss wurde grunderneuert und auch in der geplanten Ferienwohnung in der oberen Etage sind die Arbeiten fast abgeschlossen.