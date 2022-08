Wegebau nach Poppau kommt erst 2023

Seit mehr als zehn Jahren wird über den Ausbau des Weges von Hohentramm nach Poppau diskutiert. Nach einer weiteren Verschiebung soll es 2023 nun so weit sein.

Poppau/Hohentramm - Wer aus Richtung der Bundesstraße 71 Poppau und das Ökodorf Sieben Linden erreichen will, muss entweder über Klötze oder Beetzendorf fahren und lange Wege in Kauf nehmen. Dabei gibt es eine direkte Verbindung von der Landesstraße 11 bei Hohentramm, die am Ökodorf vorbei nach Poppau führt. Doch der Feld- und Waldweg ist wegen seiner vielen Löcher für Autos kaum geeignet, und selbst Fahrradfahrer tun sich dort angesichts der Unebenheiten mitunter schwer.