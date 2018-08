Für zwei Wochen wird die Evangelische Familienbildungsstätte in Klötze geschlossen bleiben. Der Grund sind Bauarbeiten.

Klötze l Das hat es in der Geschichte der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze, die nun schon fast ein Vierteljahrhundert zurückreicht, noch nicht gegeben: Die Einrichtung wird zum ersten Mal seit 24 Jahren im Sommer für zwei Wochen die Türen abschließen. Am kommenden Montag, 6. August, ist es soweit. Darüber informierte jetzt Antje Kampe vom Leitungsteam der EFA.

Sie erklärte auch, warum keine kleinen und großen Gäste mehr in die Einrichtung an der Oebisfelder Straße 37 gelassen werden. „Nicht, weil wir unsere Besucher nicht wollen, sondern weil wir bauen und alle vor dem Dreck und Staub schützen wollen“, ließ sie wissen. Geplant sind demnach viele Arbeiten in dem Gebäude. Wände werden abgerissen, Türen erneuert und Räume umfunktioniert, zählte Kampe einige Beispiele auf. Nach 14 Tagen soll alles soweit fertig sein. „Wir hoffen, dass der größte Dreck nach zwei Wochen erledigt ist und wir ab dem 20. August wieder wie gewohnt den Betrieb aufnehmen können“, beschreibt sie den Zeitplan. In dieser Zeit finden keine Angebote in der EFA statt. Und auch die Erreichbarkeit der Einrichtung wird während der Bauphase eingeschränkt sein, wie Kampe bereits ankündigte. So kann das Team nur per E-Mail kontaktiert werden.

Sommerfest zum Abschluss der Ferien

Doch bevor in der EFA gehämmert, gebohrt und gemalert wird, findet am kommenden Freitag, 3. August, noch ein Sommerfest statt. Dieses soll einmal ein Abschluss der Sommerferien sein, und wird „vielleicht auch ein bisschen zum Abschied für die zwei Wochen“ dienen, teilte Antje Kampe mit.

Eingeladen sind alle Familien und alle anderen Interessenten. Beginn des Festes ist um 17 Uhr. Die kleinen und großen Besucher erwartet ein buntes Programm mit Spielen und Aktionen. Auch kleine Aufführungen soll es, je nach Lust und Laune, wie es hieß, an diesem Tag geben. Als Thema haben die Organisatoren „Sommer, Sonne, Wasserspaß“ gewählt. Es kann also nicht schaden, Badesachen mitzubringen.

Und da so viel Wasserspaß bekanntlich hungrig macht, hat das EFA-Team auch schon ans Abendbrot gedacht: Serviert werden am Freitag gegrillte Würstchen und Eiswürfel, wie es in der Ankündigung heißt.

Damit das Sommerfest besser geplant werden kann, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Melden können sich alle, die gern daran teilnehmen wollen, bis Freitagmittag in der EFA, Telefon 03909/27 15, oder per E-Mail an efa-klz@t-online.de. Herzlich willkommen sind aber auch alle Kurzentschlossenen, die spontan beim Fest vorbeischauen wollen, teilte Antje Kampe mit.