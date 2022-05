Weiter geht es mit der Sanierung im Schwiesauer Kindergarten - Hinderungsgrund ist ausgeräumt

Schwiesau/trh - Schon vor einiger Zeit ist mit der Sanierung der Schwiesauer Kita begonnen worden, im Sommer 2020 etwa erhielt das alte Gebäude ein neues Dach. Außerdem wurde die Terrasse an der Rückseite des Hauses überdacht. Zuvor lief Regenwasser vom Dach an der Außenwand hinunter, was für Feuchtigkeitsprobleme sorgte. Abgeschlossen ist die Sanierung noch nicht.