Die Karnevalssaison in Klötze ist eröffnet: Alexander Kleine (links) Interviewt das neue Prinzenpaar.

Klötze - „Weka blau“ und immer wieder „Weka blau “ hallte es Sonnabendabend im bis auf den allerletzten Sitzplatz ausverkauften Altmarksaal in Klötze, als die Jecken des Klötzer Karnevalsvereins (KKV) mit einer märchenhaften Prunksitzung die Session 2023/2024 eröffneten.

Wie nahe da Freud und Leid beieinander liegen, erfuhr zu allererst Alexander Kleine, der mit Luise Kummert durch das Programm führte. „Luise ist mir jetzt offiziell fremd gegangen“, beklagte sich Alex beim Publikum, das dafür auch ein mitleidvolles aber irgendwie halbherziges „Oooh“ übrig hatte. Denn Luise ist die neue Prinzessin des KKV und eröffnete als Luise I. mit ihren Prinzen Toni I. (Klabis) als erste Amtshandlung die Kussfreiheit.

Vom Thron auf der Bühne aus hatte das Paar dann beste Sicht auf „Jung und Alt im zauberhaften Märchenwald“ – so das Motto. Dabei war jeder Programmpunkt ein Hingucker – die sieben Zwerge wie die Wunschfeen oder die Helden in Strumpfhosen. Mehr in einer nächsten Ausgabe.