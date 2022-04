Welche Tipps Unternehmer Klötzer Sekundarschülern geben

Was ist bei einem Vorstellungsgespräch zu beachten, und welche Fragen werden dabei gestellt? Echte Unternehmer wissen, wie es geht und hatten für die Neuntklässlern der Klötzer Sekundarschule gute Ratschläge.

Vorstellungsgespräche wurden während des Bewerbertages an der Klötzer Sekundarschule geprobt. Als Vertreter der Sparkasse Altmark West sprach Achim Dehne unter anderem mit Lea Wagenhaus.

Klötze - Die Mappe mit den Schulzeugnissen liegt aufgeschlagen auf dem Tisch, daneben sind Lebenslauf, Anschreiben und Deckblatt griffbereit. So gut vorbereitet ging es ins Vorstellungsgespräch. Von denen wurden am Donnerstagvormittag gleich eine ganze Reihe in der Klötzer Sekundarschule Dr. Salvador Allende geführt. Diese waren Teil des Bewerbertags, der für alle Neuntklässler auf dem Programm stand. Insgesamt 39 Haupt- und Realschüler machten mit. Für einige von ihnen endet im Sommer die Schulzeit.