Wenn Ärzten und Zahnärzten in Klötze die Nachfolger fehlen

Die Zahnarztpraxen in der Altmark werden immer weniger. Wird man in der Region Klötze bald froh sein, überhaupt zum Zahnmediziner gehen zu können?

Dr. Petra Worringen an ihrem Arbeitsplatz: Die Zahnärztin schließt ihre Praxis in Klötze Ende März 2022.

Klötze - Am 31. Dezember 2021 schlossen in Gardelegen Dr. Gabriele und Helmut Franke ihre Gemeinschaftspraxis. Fast 50 Jahre behandelten beide Patienten in der Altmark, zu Hochzeiten waren es 5000, zuletzt immerhin noch 2000. In Klötze geht Dr. Petra Worringen Ende März in den Ruhestand – nach mehr als 40 Dienstjahren und mit einem Patientenstamm von rund 2700. Finden ihre Patienten neue Ärzte, die sie behandeln?