Wer in Winterfeld an der B 71 Straße fegt, lebt gefährlich. Nicht zum ersten Mal gibt es deshalb die Bitte von Anwohnern, von der Reinigungspflicht befreit zu werden. Doch das könnte für alle teuer werden.

Winterfeld - Wer ein Grundstück hat, muss Gehweg und Straße vor seiner Haustür sauber halten. So sieht es die Reinigungssatzung vor, die sich jede Gemeinde gegeben hat. Doch was ist, wenn das Fegen zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit wird? In Winterfeld hat sich deshalb nicht zum ersten Mal ein Anwohner der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt an die Gemeinde gewandt und diese gebeten, die Straßenreinigung selbst zu übernehmen.