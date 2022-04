Wenn es um das Thema Geld am Telefon geht, dann ist große Vorsicht geboten

Norman Wagner zeigte einen richtigen und einen falschen Polizeiausweis. Nur einer Person fiel in Jahrstedt das gefälschte Dokument des Polizeihauptmeisters auf.

Jahrstedt - Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf, besagt ein altes Sprichwort. So ist es auch im wahren Leben. Doch immer wieder fallen besonders Senioren auf Trickbetrüger herein und verlieren dadurch viel Geld. Zum Teil mehrere tausend Euro. Das sagte Salzwedels Polizeihauptmeister Norman Wagner am Donnerstag vor den Jahrstedter Senioren und klärte sie zu den Themen Enkeltrick, Gewinnspielversprechen und auch falsche Polizisten auf.