Immer wieder mussten in letzter Zeit Kitas in der VG ihre Öffnungszeiten verkürzen oder kurzzeitig schließen. Der Grund: Zu wenig Betreuungspersonal. Wie kann das sein und was tut die VG, um die Situation zu verbessern?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Beetzendorf-Diesdorf - In den vergangenen Wochen herrschte Ruhe um das Kita-Problem. Es gab keine Meldungen über verkürzte Öffnungszeiten oder Schließungen von Einrichtungen aufgrund von Personalnot. Doch das ist wohl ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass die meisten Kitas ohnehin in der Sommerpause waren. In den Wochen davor kam fast täglich eine neue Hiobsbotschaft für die Eltern aus der Verbandsgemeinde (VG). Und es ist zu befürchten, dass dies demnächst auch wieder so sein wird.