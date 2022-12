Wenzer Männerchor ausgezeichnet

Der Wenzer Männerchor besteht seit 100 Jahren. Am Nikolaustag gab es dafür in Magdeburg eine ganz besondere Auszeichnung.

Eine Abordnung des Wenzer Männerchores mit dem Vorsitzenden Guido Ostermann (Mitte) und Chorleiter Manfred Lenz (unten rechts) nahm am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei die Zelter-Plakette entgegen. Das ist die höchste Auszeichnung für einen Amateur-Chor. Dafür muss eine 100-jährige Chortätigkeit nachgewiesen werden.

Magdeburg/Wenze - „Mit Schlips und Kragen“, so erzählte Manfred Lenz der Volksstimme, fuhr eine Abordnung des Wenzer Männerchores am Dienstag mit Ortsbürgermeister Marco Wille nach Magdeburg. Und das aus einem ganz besonderen Anlass. So verlieh ihnen Rainer Robra, Staatsminister für Kultur, die Zelter-Plakette. Um diese Auszeichnung bekommen zu können, müssen Chöre mindestens 100 Jahre alt sein. Genau das trifft auf den Männerchor Polyhymnia Wenze zu.