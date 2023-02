Die Kosten für die Dorfgemeinschaftshäuser, von denen es in der Gemeinde Beetzendorf gleich zwölf gibt, sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Deshalb steht jetzt auch eine Erhöhung der Nutzungsgebühren im Raum.

In Beetzendorf steht das Haus der Vereine am Apenburger Hof für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung.

Beetzendorf - Wer in größerer Runde privat feiern möchte, der findet in fast jedem Ortsteil der Gemeinde Beetzendorf ein Dorfgemeinschaftshaus. Gleich zwölf dieser Gebäude unterhält die Kommune, so viele wie keine andere in der Region. Doch die allgemeine Kostensteigerung, vor allem bei Energie, hat auch vor diesen Einrichtungen nicht Halt gemacht und so überlegen die Gemeinderäte, die Nutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser nach langer Zeit anzuheben.